شكوك حول مباراة لايبزيج في كأس ألمانيا بعد أن تضررت أرضية ملعب اللقاء عمدا بمواد كيماوية

ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن مباراة رازن بال شبورت لايبزيج في الدور الأول لكأس ألمانيا لكرة القدم أمام تيوتونيا أوتنسن المنتمي لبطولة الدرجة الرابعة في ديساو يوم الثلاثاء المقبل قد يتم نقلها لمكان آخر بعد أن تضررت أرضية ملعب بول جريفزو عمدا جراء مواد كيماوية.

وأكد الاتحاد الألماني لكرة القدم الواقعة قائلا إنه يعكف على توفير مكان بديل للمباراة المقررة في 30 أوت.

وقالت الشرطة إن العشب تضرر عمدا بمادة غير معروفة مما أدى إلى تحول مساحات كبيرة إلى اللون البني في منتصف الملعب ومنطقة جزاء الفريقين. واكتشفت السلطات هذا الأمر يوم الاثنين.

ولا تعرف الشرطة من تسبب في هذا الضرر.

وكان العثور على ملعب لمواجهة لايبزيج مشكلة كبيرة بالفعل لفريق تيوتونيا المنتمي لمدينة هامبورج حيث أن ملعبه المفروش بالعشب الصناعي غير مؤهل لاستضافة مباريات في الكأس.

ورفض فريقا هامبورج وسانت باولي السماح له باستخدام ملعبيهما لمباراة الكأس قبل اختيار ديساو التي تبعد 400 كيلومتر.