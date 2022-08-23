المنستير:قبول 12 تلميذا إضافيا معدّلاتهم 15 فما فوق بالمدرسة الإعدادية النموذجية بالمنستير 



أفاد المندوب الجهوي للتربية بالمنستير، الحبيب الحدادي، اليوم الثلاثاء، أنّه تم التصريح بقبول 12 تلميذا إضافيا بالمدرسة الإعدادية النموذجية بالمنستير ممن تحصّلوا على معدل 15 فما فوق في مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية، ليرتفع عدد المقبولين بهذه الإعدادية إلى 190 تلميذ وتلميذة موزعين على 7 فصول خلال السنة التربوية 2022-2023 أي بمعدل كثافة 27.1 تلميذا.

وأوضح الحدادي، في تصريح لـ”وات” أنّ استيعاب هؤلاء التلاميذ يأتي وفقا لقرار وزير التربية المؤرخ في 22 أوت الجاري والمتعلق باستيعاب التلاميذ المؤهلين المتحصلين على معدل يساوي أو يفوق 15 من عشرين في مناظرتي الدخول إلى المؤسسات التربوية النموذجية، وفي إطار حرص وزارة التربية على تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ، وتمكين المترشحين الذين اجتازوا بنجاح مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية دورة 2022 من مواصلة مسارهم الدراسي بالمدارس الإعدادية النموذجية والمعاهد النموذجية.

وكانت طاقة استيعاب المدرسة الإعدادية النموذجية بالمنستير حددت بجملة 175 تلميذ وتلميذة، غلا أنه تم قبول 178 تلميذا من الناجحين في دورة 2022 باعتبار حصول عدد من التلاميذ تقريبا على نفس المعدلات، وذلك قبل قرار وزير التربية السالف ذكره، حسب الحدادي.

وأوضح المندوب الجهوي للتربية أنّ قرار وزير التربية لا يشمل المعهد النموذجي محمّد فرج الشاذلي بالمنستير، لأنّ الجهة أخذت العدد الكافي من التلاميذ والبالغ 201 تلميذا باعتبار تحصّل تلميذين على نفس المعدل، إلى جانب قبول تلاميذ بمعدل أقل من 15 من عشرين.