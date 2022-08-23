قفصة: تسجيل 40 مخالفة صحية خلال النصف الأول من شهر أوت الجاري

سجّلت فرق المراقبة الصحية التابعة للادارة الفرعية للصحة البيئية بقفصة، خلال النصف الاول من شهر أوت الجاري، 40 مخالفة صحية إثر القيام بـ272 زيارة تفقد شملت المحلات المفتوحة للعموم والمساحات التجارية الكبرى والمخابز، وفق ما ذكره، اليوم الثلاثاء، كاهية مدير الصحة البيئية بالجهة عمر عبدلي.

وأوضح عمر عبدلي، في تصريح لـ”وات”، أن المخالفات تمثّلت في توجيه 39 انذارا كتابيا للمحلات المخلّة بشروط حفظ الصحة، واقتراح غلق محل يمثّل خطرا على صحة المستهلك، مشيرا إلى أنه تم رفع 107عينات مواد غذائية واخضاعها للتحاليل المخبرية للتثبت في مدى صلوحيتها.

وأشار إلى أن فرق المراقبة الصحية تولّت تنظيم 168 حصة تحسيسية لأصحاب المحلات المفتوحة للعموم حول حسن حفظ المواد الغذائية، خاصة منها المواد سريعة التعفّن من المصبرات، مضيفا أنّه تم القيام بـ313 عملية قيس لكلور الماء للتثبت من مدى تطهيره بمادة الجافال.

ومن جهة أخرى، أشار المصدر ذاته إلى انه في اطار الحد من انتشار الحشرات وتكاثرها تمت مداواة عدد من اماكن تكاثر الحشرات وتحديد الخصوصية الفيزيائية والبيولوجية لها.