رجل يكتشف أنه محكوم بـ25 سنة سجنا أثناء ذهابه لتجديد بطاقة تعريفه

أكّد شاب يدعى أيمن، أن والده (73 عاما) ، تفاجأ أمس بحكم غيابي صادر ضده بـ 25 سنة سجنا عندما ذهب لتجديد بطاقة تعريفه بأحد مراكز سوسة الأمنية .

وأضاف الشاب في تصريح لـ” الجوهرة اف أم”، أن والده، وهو رجل تعليم، اضطر لتجديد بطاقة تعريفه الصادرة منذ 2006 الا أنه اكتشف صدفة أن هناك حكما بالسجن صادر ضده من محكمة مدنين في قضية استهلاك وترويج مخدرات.

وتعود أطوار هذه القضية الى 2008 حيث تبيّن أنه تم استخدام بطاقة تعريف والده التي أضاعها منذ 2006 (كان أعلم رسميا بضياعها في الابّان) في اقتناء سيارة وابرام عقدها بهوية والده قبل ان يتم الاطاحة بذات السيارة وبداخلها كمية من المخدرات ليتم لاحقا اصدار حكم غيابي ضد والده في قضية ترويج واستهلاك مخدرات واصدار بطاقة تفتيش في حقه لتنفيذ الحكم الذي اكتشفه أمس صدفة، مشيرا الى أنه والده لا يملك رخصة سياقة.

وقد تم ايقافه على الفور ونقله الى مدنين قبل تقديم المحامي مطلب اعتراض واستئناف الحكم. وتقرر ابقاؤه في حالة سراح، مضيفا أن والده كان مصدوما ومنهارا عند خروجه من الايقاف اليوم والسماح له بالعودة الى سوسة.