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القصرين: رفع 15 مخالفة إقتصادية بسبيطلة إثر حملة مراقبة مشتركة على الطرقات

2022/08/25 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

أسفرت حملة مراقبة إقتصادية مشتركة على الطرقات نفذتها، مساء أمس الإربعاء، فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، بمدينة سبيطلة، بالتعاون مع حرس المرور وأعوان الأداءات، عن تحرير 15 محضرا اقتصاديا من أجل إرتكاب مخالفة الزيادة غير القانونية في الأسعار مع عدم الإستظهار بفاتورات الشراء عند أول طلب، وفق مصدر من الإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين.

وذكر ذات المصدر في تصريح ل”وات”، أن هذه الحملة تندرج في إطار البرنامج الوطني لمقاومة الإحتكار والمضاربة، وقد استهدفت مراقبة شفافية المعاملات التجارية، وخاصة نقل المنتوجات الأساسية، كالمنتوجات الفلاحية والمواد المدعمة.

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