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كورونا: تسجيل 75 إصابة جديدة وحالتي وفاة بتاريخ 24 أوت الجاري

2022/08/26 أخبار, المصدر, تونس, مجتمع

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الخميس، أنه تم يوم أمس الاربعاء 24 اوت الجاري، رصد 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك إثر انجاز 1321 تحليلا، لتبلغ نسبة التحاليل الإيجابية 5,68 بالمائة.

وأفادت وزارة الصحة، في بلاغ لها، بأنه تم التصريح يوم أمس بحالتي (2) وفاة جراء الاصابة بالفيروس التاجي، مشيرة الى أنه تم إيواء 3 حالات جديدة بالمستشفيات والمصحات الخاصة، خلال اليوم ذاته، مقابل تعافي 194 مصابا.

وبلغ العدد الإجمالي للوفيات جراء الاصابة بكورونا الى حدود أمس، 29 ألفا و229 وفاة، بينما بلغ العدد الاجمالي للإصابات بهذا الفيروس 1 مليون و142 ألفا و793 اصابة، تعافى منهم 1 مليون و128 ألفا و297 شخصا.

يذكر أن 6 ملايين و381 ألفا و648 شخصا استكملوا إلى حدود أمس التلاقيح ضد كورونا وذلك منذ بدء الحملة الوطنية للتلقيح في مارس 2021 .

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