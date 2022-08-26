المنستير: الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين التونسيين تندد بتكرر الاعتداءات اللفظية والمعنوية على المهندسين

نددت الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين التونسيين بالمنستير بتكرر الاعتداءات اللفظية والمعنوية على المهندسين بإقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وفق ما ورد بيان للهيئة تحصلت “وات” على نسخة منه.

كما نددت في ذات البيان ب”حملة التشهير الباطلة” على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، التي تعرضت لها رئيسة مصلحة الاستغلال بإقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الأسبوع الفارط والمس من سمعتها واتهامها بتلقي رشاوي من قبل أحد المواطنين.

وبين الكاتب العام للهيئة الجهوية لعمادة المهندسين التونسيين محمّد سيف الدّين الأزرق ل”وات” بهذا الخصوص ان رئيسة مصلحة الاستغلال تعرضت للاعتداء من قبل احد المواطنين الذى قام بتصوير “فيديو” في الغرض وتنزيله على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك على اثر قطع مده بالماء بسبب عدم خلاص فواتير متراكمة طيلة سنة فاقت قيمتها ال400 دينار.

كما أشارت العمادة في بيانها الى ما سبق وتعرض له رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه من اعتداء لفظي وثلب على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالبت الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين التونسيين في بيانها السلطات المعنية بالتصدي لهذه الاعتداءات وردع المخالفين، داعية الإدارة العامة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الى أخذ التدابير اللازمة لحماية أعوانها.