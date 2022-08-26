سيدي بوزيد-كورونا: تسجيل 3 إصابات جديدة مقابل 7 حالات شفاء

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، اليوم الجمعة، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 7 حالات شفاء، وبذلك يبلغ العدد الجملي للإصابات منذ بداية انتشار الفيروس الى 45 ألفا و788 منها 1085 حالة وفاة.

وتتوزع الاصابات الجديدة على معتمديتي سيدي بوزيد الغربية بإصابتين، وسيدي علي بن عون بإصابة واحدة، فيما يقيم حاليا 3 مصابين بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.

من جهة أخرى، بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود اليوم حوالي 217 ألفا و335 شخصا، وفق ما أفاد به المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح، رفيق نصيبي، في تصريح لـ(وات).

وأشار نصيبي إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا” بالجهة بلغ حوالي 121 ألفا و435 شخصا، والذين تلقوا الجرعة الثالثة 18 الفا و911 شخصا والجرعة الرابعة 832 شخصا، فيما بلغ عدد الحالات التي ظهرت عليها أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح 227 حالة وأغلبها أعراض طفيفة.

يذكر أن عدد الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس “كورونا” قد بلغ 261 ألفا و73 شخصا حسب آخر تحيين.