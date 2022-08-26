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تفكيك شبكة مختصّة في تهريب الذهب والمجوهرات بين تونس والجزائر

2022/08/26 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أفاد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي، بأن دورية مشتركة بين فرقة مكافحة الإجرام للحرس الوطني ببنعروس والمصلحة الأولى بالطريق السيارة أ 01، تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 25 و26 أوت 2022 من تفكيك شبكة مختصة في تهريب المجوهرات بطرق غير قانونية.

وأشار الجبابلي، في بلاغ، إلى ان الشبكة  تنشط بين الجزائر وتونس، مؤكدا القبض القبض على عدد 4 أشخاص من عناصرها وحجز مبلغا ماليا من العملة الجزائرية  وسيارتين.

كما لفت إلى أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم و اتخاذ ما يتعين في شأنهم.

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