هكذا سيكون الطقس اليوم

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2022/08/27 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

ترتفع درجات الحرارة يوم السبت 27 أوت 2022 بشكل طفيف، حيث تتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي.

ويكون الطقس مغيما جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار ثم تشمل محليا الجهات الشرقية مع تساقط البرد وظهور الصواعق بأماكن محدودة.

والريح تكون من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية وأثناء الليل بالجنوب، والبحر يكون قليل الاضطراب فمتموجا.

وفي ما يلي درجات الحرارة في مراكز الولايات:

الولايات درجات الحرارة
تونس 32
أريانة 32
منوبة 32
بن عروس 32
نابل 31
بنزرت 31
زغوان 32
سوسة 36
المنستير 33
المهدية 31
صفاقس 33
باجة 37
جندوبة 38
الكاف 33
سليانة 31
القيروان 37
سيدي بوزيد 36
القصرين 34
قابس 35
مدنين 39
قفصة 39
توزر 41
تطاوين 37
قبلي 40
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