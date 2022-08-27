عاجل- تسجيل نقص في المحروقات في تونس: وزير الشؤون الاجتماعيّة يعلّق

أكّد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي في تصريح لصحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم 27 أوت 2022، أن المحروقات متوفّرة لدى الشركات الوطنية المنتجة، مشيرا إلى إنه تم انطلاقا منذ يوم أمس الجمعة تزويد كل المحطات بالبنزين بمختلف المحروقات.

ودعا الزاهي في تصريحه التونسيين الى ضرورة تفهم الظرف الذي تمر به تونس وتأثيرات الحرب الروسية والأوكرانية التي تسببت في خلل بين الميزانية المخصصة للمحروقات وسعر بيعه الحالي بما قيمته 8300 مليار من المليمات، مشيرا إلى تواصل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ووجود مؤشرات ايجابية في هذا الصدد.

أما بخصوص فقدان عدد من المواد الأساسية، أوضح وزير الشؤون الاجتماعية أن الوضعية في طريقها للحل وسيتم قريبا تزويد المحلات بالمواد المفقودة، مشددا على وجود مشكل دولي بالاساس يعرفه العالم في التزود بالمواد الأساسية والأمر لا يقتصر على تونس فقط، وفق تقديره.