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بطولة العالم للكرة الطائرة: فوز المنتخب التونسي على نظيره البورتوريكي 3 – 0

2022/08/27 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

استهل المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة أكابر مشاركته في بطولة العالم الجارية في بولونيا وسلوفينيا، بفوز مستحق على نظيره البورتوريكي بنتيجة 3 أشواط لصفر، لحساب الجولة الافتتاحية من المجموعة الأولى.
وجاءت تفاصيل الأشواط بواقع 25 – 19، 25 -17، 25 – 20.
ويلتقي المنتخب الوطني التونسي الاثنين القادم في الجولة الثانية أوكرانيا، قبل أن يختتم دور المجموعات في 31 أوت بملاقاة صربيا.
يذكر أنّ هذه المشاركة هي العاشرة للمنتخب الوطني التونسي في بطولة العالم، ويتعتبر تحقيقه للمركز العاشر في دورة اليابان 2006 أفضل نتيجة له على الاطلاق.
وانطلقت بطولة العالم في نسختها العشرين أمس الجمعة وتستمر الى غاية 11 سبتمبر القادم، بمشاركة 24 منتخبا.

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