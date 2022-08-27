تصفيات كاس العالم 2023_ المنتخب التونسي في النافذة الرابعة امام منتخب السنغال 63-73

انهزم المنتخب الوطني لكرة السلة اليوم في قاعة محمد مزالي بالمنستير امام نظيره السنغالي بنتيجة 73-63 في ثاني مقابلاته في اطار “النافذة الرابعة ” من تصفيات المنطقة الافريقية لكاس العالم 2023. وهي الهزيمة الثانية على التوالي والرابعة في التصفيات.

وكان المنتخب التونسي انهزم امس ايضا امام المنتخب المصري 61_67 في الجولة الاولى من النافذة الرابعة.وخسر قبل ذلك في مناسبتين امام منتخب جنوب السودان.

ويحتل المنتخب التونسي المركز الرابع مؤقتا ب12 نقطة من 8 مقابلات في التصفيات بينما يملك منتخب السنغال 13 نقطة من نفس العدد من المقابلات في المركز الثاني مؤقتا ( مع منتخب جنوب السودان) .

وكان منتخب السنغال هزم امس منتخب جنوب السودان 69-66 .

ويتصدر منتخب مصر الفائز اليوم على الكامرون 86-74 الترتيب مؤقتا ب15 نقطة من 8 مقابلات .

وتجري لاحقا اليوم مباراة منتخبي جنوب السودان وكونغو الدمقراطية ( س22و30د) .

ويلاقي المنتخب التونسي غدا منتخب الكونغو الديمقراطية ( س19و30د ) في اليوم الاخير من مقابلات النافذة الرابعة .

وتقام في فيفري المقبل مقابلات النافذة الاخيرة من التصفيات.