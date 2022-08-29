كين مهاجم توتنهام يأمل في تحطيم سجل شيرر التهديفي في البريميرليغ

يأمل هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير في تحطيم سجل آلان شيرر التهديفي على مر العصور في البطولة الانقليزية الممتازة لكرة القدم بعد أن سجل هدفين أمام نوتنغهام فورست ليتقدم للمركز الثالث في قائمة هدافي البطولة على مر تاريخها.

وأهدر كين ركلة جزاء لكنه سجل هدفين ليتجاوز 200 هدف في البطولة خلال مسيرته ليحافظ توتنهام على بدايته الخالية من الهزائم هذا الموسم بفوزه 2-صفر على ملعب نوتنغهام يوم الأحد.

وكان هذا هو الهدف 187 لمهاجم إنقلترا في البريمريلغ إضافة لتسعة أهداف في بطولة الدرجة الثانية وخمسة في بطولة الدرجة الثالثة.

وانضم قائد إنقلترا البالغ عمره 29 عاما إلى آندي كول برصيد 187 هدفا في البطولة الإنقليزية الممتازة. وسجل شيرر (260) ووين روني (208) أهدافا أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ المسابقة.

وقال كين لوسائل إعلام “لا يزال الطريق طويلا بالتأكيد لكني ما زلت أشعر بالجاهزية البدنية وأمامي سنوات طويلة أخرى في الملاعب. في كل موسم أرغب في تسجيل المزيد من الأهداف. أريد أن أكون ضمن هذه الأسماء البارزة. أنا متحمس لخوض هذا التحدي. آلان ووين من أفضل مهاجمي إنقلترا على الإطلاق لذا فإن الوجود معهما في هذه القائمة يشعرني بالفخر. أريد الوصول إلى أبعد مدى في هذه الرياضة. كانت بداية جيدة للموسم”.

وكان هذا ثالث فوز لتوتنهام في أربع مباريات ليحتل المركز الثالث في ترتيب البطولة برصيد عشر نقاط بفارق نقطتين خلف غريمه في شمال لندن نادي أرسنال.

وسجل كين أربعة أهداف هذا الموسم وكان مستواه عاملا أساسيا في أفضل بداية لتوتنهام لموسم بالبطولة الانقليزية منذ 2009-2010 حين استهل الفريق مشواره بتحقيق أربعة انتصارات متتالية.

وفي الأسبوع الماضي، سجل كين رقما قياسيا في البريميرليغ لأكبر عدد من الأهداف مع ناد واحد متجاوزا رصيد سيرجيو أغويرو مع مانشستر سيتي.

وقال أنطونيو كونتي مدرب توتنهام للصحفيين “هاري يجب أن يكون مرجعنا في الملعب في كل لحظة. إنه قائد الفريق ويعمل بكل قوة لمساعدتنا. يعمل بكامل طاقته لخدمة هذا المشروع وأنا سعيد جدا من أجله”.