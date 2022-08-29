وزارة الاسرة تتسلم من اليونيسيف مجموعة تجهيزات ومعدات لفائدة 24 روضة اطفال عمومية

تسلمت وزارة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن صباح اليوم الاثنين مجموعة تجهيزات ومعدات من قبل مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” بتونس، وذلك لفائدة 24 روضة أطفال عمومية.

وتتمثل هذه التجهيزات والمعدات، التي تقدر قيمتها ب 750 الف دينار، في حزمة من الاثاث والمعدات المكتبية والمواد المدرسية والتربوية والمعدات المطبخية الى جانب عدد من التجهيزات الاعلامية والمعدات الصحية، التي ستخصص في مرحلة اولى لرياض أطفال عمومية تابعة لولايات بنزرت والمنستير وصفاقس وتوزر وسليانة وتطاوين وسيدي بوزيد واريانة وزغوان والقصرين والمهدية وقابس وباجة وجندوبة.

واوضحت وزيرة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن امال بلحاج موسى بالمناسبة ان هذه المبادرة تتنزل في اطار تنفيذ برنامج “روضة الاطفال العمومية الدامجة” الذي اطلقته الوزارة منذ يوم 20 نوفمبر 2021، وذلك باعادة توظيف عدد من فضاءات الطفولة المبكرة خاصة في المناطق ذات الاولوية التي تشهد نسبة تغطية ضعيفة لرياض الاطفال.

وقالت ان عدد رياض الاطفال العمومية يتراوح ما بين 25 و30 روضة حتى الان، مفسرة ان عملية اعادة توظيف هذه الفضاءات التابعة للوزارة استوجبت صيانة وتهيئة وتوفير اعتمادات من الوزارة (تقدر ب 1,1 مليون دينار) ومن قبل عدد من الشركاء على غرار البنك الوطني الفلاحي الذي قدم الدعم لتهيئة وصيانة قرابة 5 رياض اطفال بتكلفة تبلغ 500 الف دينار لسنة 2022 و500 الف دينار اخرى بعنوان 2023، ومكتب “اليونيسف” بتونس الذي تكفل بتقديم التجهيزات اللازمة ل 24 روضة عمومية.

وأضافت الوزيرة ان ما بين 1500 و1700 طفل سيستفيدون من برنامج “روضة الاطفال العمومية الدامجة”، مؤكدة ان الوزارة تعمل على تأمين عودة ما قبل مدرسية وتربوية تكون اكثر استجابة لحاجيات الاطفال وتحقيق هدف بعث 30 روضة اطفال عمومية خصوصا وان 50 بالمائة من طاقة استيعاب هذه الفضاءات العمومية تخصص للعائلات محدودة الدخل بشكل مجاني.

وذكرت الوزيرة ببرنامج “روضتنا في حومتنا” الذي استفاد منه قرابة 10 الاف طفل خلال سنة 2021 و15 الف طفل خلال سنة 2022، مشيرة الى ان الوزارة تعمل على الترفيع في هذا العدد الى جانب السعي الى الترفيع من عدد رياض الاطفال سواء كانت عمومية او خاصة.