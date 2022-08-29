استئناف المفاوضات بين الحكومة و اتحاد الشغل #خبر_ عاجل

أفادت صحيفة ”الشعب نيوز” عبر موقعها الالكتروني، اليوم الإثنين 29 أوت 2022، بأنّ المكتب التنفيذي للاتّحاد العام التونسي للشغل استأنف صباح اليوم جلسات التفاوض مع الحكومة.

وسبق أن طلبت رئاسة الحكومة تأجيل جلسة التفاوض التي كان من المقرّر عقدها يوم الجمعة 19 أوت الجاري، بين وفدين عن اتّحاد الشغل وعن الحكومة للنظر في المسائل الاجتماعية المتعلّقة بالمطالب المضمّنة في اللائحة الخاصّة بإضراب 16 جوان 2022.

وتتمثّل مطالب الاتّحاد في إلغاء العمل بالمنشور عدد 20 الذي يمنع الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية من التفاوض قبل الترخيص لهم من رئاسة الحكومة، وفتح جولة من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية.

كما يطالب بإلغاء المساهمة التضامنية الاجتماعية التي تقر أداء على أجور الموظفين بعنوان مساهمة إضافية في تمويل الصناديق الاجتماعية، وإصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة.