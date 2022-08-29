رئيسة الحكومة ووفد من رجال الأعمال التونسيين يشاركون بباريس في “ملتقى رواد الأعمال22”

شاركت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، اليوم الاثنين بباريس، في “ملتقى رواد الأعمال 22″، الذي يستقبل هذا العام قرابة 10 آلاف زائر، بما في ذلك العديد من أصحاب المؤسسات، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لسفارة تونس بفرنسا.

وتؤدي رئيسة الحكومة زيارة عمل إلى باريس في الفترة من 29 إلى 31 أوت 2022، بدعوة من “مجمع مؤسسات فرنسا” (منظمة الأعراف الفرنسية)، للمشاركة في ملتقى رواد الأعمال، كضيفة شرف.

وشاركت رئيسة الحكومة في حفل الافتتاح الرسمي لـهذا الملتقى إلى جانب الوزيرة الأولى للجمهورية الفرنسية “إليزابيث بورن”، ورئيس الوزراء البولندي “ماتوز موراوياكشي”، ورئيس “مجمع مؤسسات فرنسا”، جيوفروي رو دو بيزيو.

كما شارك في حفل الافتتاح وفد من كبار رجال الأعمال التونسيين، برئاسة رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول.

وقد تم استقبال رئيسة الحكومة بمقر تظاهرة “ملتقى رواد الاعمال 22″، من قبل رئيس مجمع مؤسسات فرنسا، الذي عقدت معه اجتماعًا ثنائيًا حول سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين تونس وفرنسا والوسائل الكفيلة بتعزيز استثمارات الشركات الفرنسية في تونس، مع التركيز على القطاعات التنافسية والمبتكرة وذات القيمة المضافة العالية في تونس، مثل الطاقات المتجددة والتقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي.

وأجرت رئيسة الحكومة، بالمناسبة، وفق المصدر ذاته، محادثات مع كبار المسؤولين في عدد من الشركات الفرنسية الكبرى والشركات الناشئة الراغبة في الاستثمار في تونس.