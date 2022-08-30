إيقاف محام بالكاف.. وهذه تهمته

تمكنت الوحدات الأمنيّة من ايقاف محام صدر في حقه حكم استئنافي ونهائي الدرجة قضى بسجنه مدة 6 أشهر من أجل تهمة التحيل على أحد زملائه.

ووفق موزاييك أف أم فإن محام اتهم زميله المشتكى به بالتحيل عليه وتسلم منه مبلغا ماليا قدره 20 ألف دينار وصدر حكم ابتدائي بعدم سماع الدعوى في حق المشتكى به.

وحسب ذات المعطيات فقد تولى المحامي الشاكي ” استجلاب” ملف القضية الى محكمة الاستئناف ببنزرت بناءا على قرار صادر عن محكمة التعقيب.

وقضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف ببنزرت بسجن المحامي المشتكى به مدة 6 أشهر وتغريمه لفائدة الشاكي بمبلغ 20 ألف دينار جبرا للضرر.

وقد تولت وحدات اقليم الكاف ايقاف المحامي المشتكى تنفيذا لملحوظة التفتيش الصادرة في حقه باعتبار أن الحكم الصادر في حقه نهائي الدرجة.