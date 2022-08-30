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تفاصيل إيقاف عونين بلديّين بالقصرين..

2022/08/30 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين، أمس الإثنين، بطاقتي إيداع بالسجن في حق عونين بإحدى بلديات الجهة من أجل التدليس ومسك مدلس لشهادتين مدرسيتين، وفق ما ذكره مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بالقصرين، رياض النويوي، في تصريح إعلامي.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين أذنت الأسبوع المنقضي بالإحتفاظ بعون ببلدية النور وإحالة عونة أخرى في حالة تقديم من أجل تدليس شهادتين مدرسيتين في ملف إنتدابهما، ليتبيّن أن تاريخ إحدى الشهادتين المدرسيتين المدلستين يعود الى ما قبل تأسيس المعهد الذي زعم العون أنه درس فيه.

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