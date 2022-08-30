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الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل : وجهات النظر بين اتحاد الشغل والحكومة ما تزال متباينة

2022/08/30 أخبار, المصدر مع وات, سياسة

قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، ان وجهات النظر ما تزال متابينة بين الاتحاد والحكومة رغم التوافق على ضرورة اصدار منشور بديل للمنشور عدد 20 الذي يفرض الترخيص المسبق من رئاسة الحكومة قبل التفاوض مع النقابات.

وأفاد الطاهري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، ان الاجتماع الذي جمع أمس وفدين من الطرفين النقابي والحكومة سجّل عديد الصعوبات حول التفاوض في النقاط المطلبية، مقابل التقدم في نقطة وحيدة ترتبط بالمنشور عدد 20 .

ورجّح النقابي، إمكانية أن تصدر الحكومة منشورا يعوّض المنشور المذكور ويجيز استئناف التفاوض في المؤسسات بين الهياكل النقابية والاطراف الإدارية، مشيرا في المقابل، الى أن جلسة ثانية من المفاوضات ستعقد بين الحكومة واتحاد الشغل غدا الأربعاء.

وتتمثل مطالب المنظمة العماّلية، في الغاء المنشور عدد 20 الذي يفرض على الوزراء وكتاب الدولة ومديري المؤسسات العمومية الحصول على الترخيص المسبق من طرف رئاسة الحكومة قبل التفاوض مع النقابات، كما تطالب بفتح جولة من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية.

ويدعو اتحاد الشغل، الى إلغاء المساهمة التضامنية الاجتماعية التي تقرّ أداء على أجور الموظفين بعنوان مساهمة إضافية في تمويل الصناديق الاجتماعية، وإصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة وتطبيق اتفاق 6 فيفري الذي يحتوي حزمة من التعهدات القطاعية.

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