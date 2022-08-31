وزارة الصحة تسجل 74 إصابة بفيروس كورونا يوم 29 أوت 2022

رصدت وزارة الصحة، بتاريخ 29 أوت الجاري، 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، دون تسجيل أي وفاة ناجمة عن الاصابة بهذا الفيروس.

وأفادت وزارة الصحة في بلاغ صادر اليوم الاربعاء، أن نسبة التحاليل الايجابية في ذات التاريخ قدرت ب 5,73 بالمائة من مجموع 1292 عملية تحليل منجزة.

وأشارت الى إيواء 3 حالات جديدة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة يوم 29 أوت، مؤكدة ان عدد المقيمين في هذه المؤسسات الصحية بلغ 75 مريضا.

كما سجل في نفس اليوم تعافي 83 مريضا ليقترب تبعا لذلك عدد المتعافين من 1 مليون و129 ألف حالة.