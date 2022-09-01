نقص في مادّة البنّ: فوزي حنفي يكذّب وزارة التجارة

اعتبر رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي ”صنف أ” فوزي حنفي في حوار مع صحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم 1 سبتمبر 2022، أن ما أعلن عنه رئيس مدير عام الديوان الوطني للتجارة أمس عن توفر مخزون من القهوة يكفي لتغطية حاجيات البلاد لمدة 3 أشهر هي مجرد تطمينات واهية، الغاية منها عدم الكشف عن حقيقة النقص المسجل في هذه المادة.

وأكّد أن النقص في مادة البن لدى الموزعين بدأ يظهر منذ أسبوع تقريبا، قائلا إن تطمينات مسؤولي ديوان التجارة تبدوا واهية وتندرج ضمن محاولة تغطية عجز الدولة على توفير مثل هذه المواد الأساسية بسبب أزمة المالية العمومية، وفق تعبيره.

وتقدر الحاجيات السنوية لتونس من مادة البن بـ 30 ألف طن وتوفر هذه الكميات مليوني فنجان قهوة يوميا كمعدل يومي أي 10 غرامات لكل شخص في اليوم، وفق فوزي حنفي.