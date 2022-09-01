وزارة التجهيز تطلق طلب العروض الثاني المتعلق بالدراسة الخاصّة بالمثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني في موفى سبتمبر 2022

تعتزم وزارة التجهيز والإسكان، الإعلان عن طلب العروض الثاني المتعلّق بدراسة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني في موفى شهر سبتمبر 2022. وسينطلق إعداد الدراسة في شهر فيفري 2023، بكلفة تقدر بـ 3،5 مليون دينار، وفق ما ورد ببلاغ صادر عن الوزارة بخصوص جلسة عمل خصصت لمتابعة نشاط الإدارة العامّة للتهيئة الترابية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنّه سيتم الإعداد لانطلاق دراسات الأمثلة التوجيهية لتهيئة المجموعات العمرانية بمدن تطاوين وزغوان والمهدية ومدنين والمنستير وصفاقس خلال شهر نوفمبر 2022 والانطلاق في إعداد ملف طلب العروض لدراسة التهيئة الترابية والمناطق المهددة بالتغيّرات المناخية خلال شهر جانفي 2023.

وأوصت وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني، لدى إشرافها على جلسة العمل، بمزيد التنسيق مع مختلف الوزارات والولايات والمصالح والهياكل المعنية على إعداد هذه الأمثلة التوجيهية ليتسنى الانتهاء من إعدادها في أقرب الآجال الممكنة لتكون إطارا تنسيقيا لكافة القطاعات الإقتصادية.

وتمّ في بداية الجلسة استعراض أبرز الدراسات الجارية والمبرمجة، التي تشرف عليها الإدارة العامة للتهيئة الترابية والبالغ عددها 28 دراسة تقدر كلفتها الجملية بحوالي 7 مليون دينار، وفق ما أورده المصدر ذاته.