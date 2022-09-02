وزارة التشغيل والمنظمة المهنية البافارية تمضيان اتفاقية جديدة في مجال السيارات وتمددان في اتفاقية أخرى في قطاع البناء

أمضى وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين نصيبي، أمس الخميس، بمدينة الثقافة، اتفاقية تعاون بين وزارة التشغيل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بصفاقس والمنظمة المهنية البافارية في اطار مشروع “ميكاترونيك السيارات” ما بعد البيع بصفاقس، إضافة إلى

إمضاء ملحق اتفاقية لتمديد آجال تنفيذ مشروع المبادرة التونسية الألمانية للتكوين في مهن البناء وتوابعه.

ويندرج مشروع “التكوين في ميكاترونيك السيارات بجهة صفاقس – Start-Tronic” في اطار التعاون التونسي الألماني بين المنظمة المهنية البافارية BBW (الألمانية) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ.

ويهدف المشروع إلى تلبية حاجيات المهنيين في قطاع ميكانيك السيارات بعد البيع بجهة صفاقس من الكفاءات المختصة في مجال الميكاترونيك تبعا للتطور التكنولوجي المستمر في هذا الميدان. وتعهدت كل الأطراف الممضية بتوفير الدعم التقني واللوجستي والإداري لتنفيذ مختلف بنود الإتفاقية التي تتواصل

إلى موفى سنة 2024.

وسيتم في اطار مشروع “التكوين في ميكاترونيك السيارات بجهة صفاقس” إحداث مؤسسة تكوينية خاصّة غير ربحية. أما بخصوص التكوين الأساسي في مستوى المؤهل التقني السامي فسيتمّ العمل على تحيين برنامج التكوين المنجز بمركز التكوين والتدريب المهني بباش حامبة بصفاقس.

من جهة أخرى، تقرّر تمديد آجال تنفيذ مشروع المبادرة التونسية الألمانية للتكوين في مهن البناء وتوابعه إلى غاية موفى شهر جوان 2023 بموجب إمضاء ملحق الاتفاقية المبرمة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والمنظمة المهنية البافارية.

ويهدف مشروع “المبادرة التونسية الألمانية للتكوين في مهن البناء وتوابعه” إلى تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل في قطاع البناء وذلك من خلال تنظيم دورات تكوينية قصيرة في مجال البناء وتوابعه ينتفع خلالها المتكونون بمنحة شهرية تُسند من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.

ويندرج هذا المشروع في اطار التعاون التونسي الألماني بين وزارة التشغيل والتكوين المهني ومؤسسة التكوين لمنظمة الأعراف البافارية والجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العامة الراجعة بالنظر للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.