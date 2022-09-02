بطولة أمريكا المفتوحة: نادال يهزم فونيني ويصعد للدور الثالث

تغلب الإسباني رافائيل نادال على بداية سيئة وإصابة في الأنف وفاز على منافسه الإيطالي فابيو فونيني 2-6 و6-4 و6-2 و6-1 ليتأهل للدور الثالث في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس أخر البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي الليلة الماضية.

وبدأ اللاعب الإيطالي المخضرم المباراة بقوة وفاز بالمجموعة الأولى وتقدم 4-2 في الثانية بينما حاول نادال العثور على إيقاعه ما أعاد إلى الأذهان الفوز غير المتوقع الذي حققه فونيني على نادال في ملعب آرثر آش قبل سبعة أعوام.

واستعاد نادال توازنه وبدا قريبا من الفوز لكنه خلال تقدمه في المجموعة الرابعة 3-صفر أصيب في الأنف بعد ارتداد مضربه من الأرض ليصطدم بوجهه بقوة.

وتسبب هذا في توقف المباراة للعلاج.

وبعد ذلك واصل نادال تقدمه بفضل تشجيع من جمهور مواطنيه وحسم المباراة عندما ارتكب فونيني الخطأ السهل رقم 60 لتنتهي المباراة التي شهدت 15 كسرا للإرسال و11 خطأ مزدوجا.

وفي مقابلة على جانب الملعب قال نادال بعد الفوز “طوال أكثر من ساعة ونصف لم أكن أنافس. كانت هذه واحدة من أسوأ بداياتي طوال مسيرتي”.

وتابع “في مثل هذه الظروف التي نأمل ألا تحدث كثيرا يتعين عليك التحلي بالإيجابية والصبر”.

وسيلتقي نادال في الدور المقبل مع الفرنسي ريشار جاسكيه الذي فاز على الصربي ميومير كيتسمانوفيتش 6-2 و6-4 و4-6 و6-4 قبل مباراة نادال.

والتقى نادل مع جاسكيه 18 مرة من قبل فاز فيها جميعا.