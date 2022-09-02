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شاب يسدّد طعنة قاتلة لزميل شقيقته ببنزرت.. وهذه التفاصيل

2022/09/02 أهم الأخبار, المصدر, غير مصنف, مجتمع

عمد شاب أصيل منطقة منزل بورقيبة من ولاية بنزرت الى طعن زميل شقيقته في العمل اثر خلاف حادّ نشب بين الضحيّة وأخته ووالده.

هذا وقد توفي الضحيّة متأثرا بإصابته ، وقد تمّ الاحتفاظ بالقاتل من أجل شبهة القتل العمد.

وتفيد المعطيات الأولية بأنّ خلافا نشب بين الضحية وشقيقة المشتبه به التي تعمل معه بنفس الشركة التي يعمل بها فاستنجدت الفتاة بوالدها الذي تشابك مع الهالك أمام مقر الشركة الا أن الحاضرين نجحوا في فضّ الخصومة وابعادهما عن بعضهما، ليتجدّد الخلاف في الليلة المقبلة بين شقيق الفتاة والهالك الا أنه سدّد له طعنة قاتلة.

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