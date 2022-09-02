جويلية 2021، خامس أسخن شهر جويلية منذ سنة 1950

كشف المعهد الوطني للرصد الجوي أن تونس مرت خلال سنة 2021، بخامس أسخن شهر جويلية منذ سنة 1950 في وقت سجلت فيه البلاد نقصا في الأمطار، بلغ إجمالا (27 محطة رئيسة) نسبة 81 بالمائة.

وأفاد المعهد الوطني للرصد، في ملخص حول المناخ خلال جويلية 2022، ان المعدّل العام لمتوسط درجات (27 محطة رئيسة) بلغت 30.1 درجة وتجاوز المعدّل المرجعي بفارق بلغ 1.5 درجة.

وفي ما يتعلق بهطول الأمطار، فإنّ كافة المناطق تأثّرت بالنقص في كمّيات الأمطار ولقد كانت الأمطار نادرة وضعيفة جدا أو غير موجودة في بعض الجهات وبلغ النقص إجمالا (27 محطة رئيسة) نسبة 81 بالمائة خلال شهر جويلية 2022.

وشهدت مناطق عديدة من البلاد التونسية ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة ولم يتم تسجيل أرقاما قياسية جديدة لدرجات الحرارة القصوى في حين سجّلنا أرقاما قياسية جديدة على مستوى أعلى درجات الحرارة الصغرى.

تراوحت معدلات الحرارة القصوى من 19.7 درجة بالمهدية إلى 29.7 درجة بتوزر وكانت فوق المعدلات المرجعية بأغلب المناطق وتراوحت الفوارق بين 0.1 درجة برمادة و 3 درجة بباجة وقليبية باستثناء البرمة حيث كانت اقل من المعدل بقليل وبلغ الفارق 0.8- درجة ولقد بلغت الحرارة القصوى المطلقة 48.2 درجة بتوزر يوم 10 جويلية 2022.