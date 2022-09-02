Ooredoo تونس تكرم حرفائها

نظمت Ooredoo تونس يوم الاثنين 30 اوت 2022، يوم الحريف، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز تجربة الحرفاء كجزء من خطة نمو العلامة التجارية للشركة.

خلال الحدث، قام الرئيس التنفيذي وثلة من مديري وفريق Ooredoo بزيارة جميع نقاط بيع Ooredoo، مثل متاجر البيع بالتجزئة ومراكز الاتصال بغاية التفاعل المباشرة مع الحرفاء والموظفين واكتساب مزيد من المعلومات حول نجاعة الخدمات والاستماع الى نصائح واقتراحات الحرفاء.

وبهذه المناسبة صرح السيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo تونس:”نؤمن في Ooredoo ان كل يوم هو يوم الحريف، وانطلاقا من هذه العقلية، خصصنا هذا اليوم لمقابلة حرفائنا والاستماع إلى ملاحظاتهم حول خدماتنا وتجديد الرابطة القوية التي بنيناها معهم على مدار السنوات. لن تكون هذه البادرة تجربة وحيدة، حيث سنواصل بالتأكيد إيجاد طرق جديدة ومبتكرة للتفاعل مع حرفائنا لتزويدهم بخدمات ذات قيمة مضافة في حياتهم اليومية “.

كان هذا اليوم أيضًا فرصة لـ Ooredoo للتعبير عن امتنانها لحرفائها والاحتفال معهم من خلال تقديم الهدايا والمفاجآت في جميع متاجر Ooredoo.