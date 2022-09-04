توزر: رفع 45 مخالفة اقتصادية خلال حملة مراقبة إقليمية

رفعت سبع فرق مراقبة اقتصادية، أمس السبت، 45 مخالفة اقتصادية متنوعة، وذلك لدى مشاركتها في حملة مراقبة إقليمية، شملت كافة معتمديات ولاية توزر وعاضدتها فيها الجهات الامنية.

واوردت الادارة الجهوية للتجارة بتوزر في صفحتها الرسمية على شبكة الانترنيت بأن هذه التدخلات تمت في عدد من القطاعات الاستهلاكية الحساسة على غرار الدواجن والخضر والغلال والمواد المدرسية.

وتعلقت المخالفات المرفوعة بالبيع بأسعارغير قانونية، وبالزيادة في الأسعار وعدم الاستظهار بفواتير الشراء، الى جانب مخالفات أخرى تهم غياب الفوترة وعدم اشهار الأسعار وغيرها .

يذكر أنه تم، خلال الحملة، القيام بثلاث عمليات حجز صوري لأكثر من سبعة آلاف طن من البطاطا و1500 كلغ من التفاح، و771 محفظة أدوات مدرسية بقيمة مالية اجمالية قدرت ب 24685 دينار.