وزارة التجهيز تلقت 53 مطلب نفاذ الى المعلومة الى حدود اوت 2022

أعلنت وزارة التجهيز انها تلقت، ما بين جانفي واوت 2022، قرابة 53 مطلب نفاذ الى المعلومة وتمت الاستجابة إلى حوالي 45 مطلب في حين قامت التفقدية العامة بتنفيذ زهاء 24 مهمة رقابية خلال هذه الفترة.

وبلغ عدد الزيارات الميدانية لفريق المواطن الرقيب بعنوان سنة 2021، زهاء 40 زيارة أسفرت عن 456 ملاحظة، منها 351 ملاحظة إيجابية بنسبة 77 بالمائة و105 ملاحظة سلبية بنسبة 23 بالمائة وفق بيانات قدمتها مديرة مكتب العلاقات مع المواطن عائشة محجوب الاثنين خلال ندوة المديرين الجهويين.

وعقدت وزارة التجهيز، ندوة المديريين الجهويين تحت اشراف وزيرة التجهيز سارة الزعفراني الزنزري وفق بلاغ نشرته الوزارة.

وكشفت سميحة عقوني متفقد أول بالتفقدية العامة لوزارة التجهيز، في مداخلة حول بعض الاخلالات التي تم تسجيلها خلال المهام الرقابية بمختلف الإدارت الجهوية والمنجزة خلال سنة 2022 ان التفقدية اجرت 24 مهمة رقابية الى حدود شهر اوت 2022.

ولفتت عقوني الى وجود بعض المخالفات على غرار مزيد ترشيد استعمال سيارات المصلحة والتصرف في المحروقات والتقيد بالنصوص القانونية والإجراءات المنظمة في التصرف في منح التنقل وصرفها لمستحقيها والتركيز على متابعة جودة إنجاز المشاريع العمومية.