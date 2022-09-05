قبلي: رفع 11 مخالفة اقتصادية عقب تنفيذ 61 زيارة تفقد لمكتبات بيع الادوات المدرسية

كثفت مصالح الادارة الجهوية للتجارة منذ مطلع الشهر الجاري من زيارات التفقد لمكتبات بيع الادوات المدرسية للوقوف على وضعية التزويد ورفع الاخلالات التي يمكن تسجيلها.

واوضح المدير الجهوي للتجارة حمادي الزغل ل”وات” انه قد تم منذ موفى شهر اوت الى اليوم الاثنين القيام ب03 حملات مراقبة تم خلالها تنفيذ 61 زيارة تفقد مكنت من رفع 11 مخالفة اقتصادية تعلقت اغلبها بعدم اشهار الاسعار وعدم مسك فواتير الشراء، مشيرا الى ان هذه الحملات شملت ايضا الاسواق الاسبوعية من اجل التصدي لترويج منتوجات مجهولة المصدر قد تشكل خطرا على صحة وسلامة التلاميذ

وفي ذات السياق، اكد المصدر ذاته انه وحسب المعاينات الاولية يمكن تاكيد توفر المواد المدرسية غير المدعمة بالكميات المطلوبة، مضيفا ان تزويد الجهة بالكراس المدرسي المدعم يتم بناء على تقدم تصنيعه على المستوى الوطني مع المحافظة على نفس الاسعار التي كان يباع بها في السنة الفارطة اي 230 مليما للكراس عدد 12 و430 مليما للكراس عدد 24 اضافة الى 950 مليما للكراس عدد 48 و1400 مليما للكراس عدد 72