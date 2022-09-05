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بطولة افريقيا للاصاغر للكرة الطائرة :المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره النيجيري 2-3

2022/09/05 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

انهزم المنتخب الوطني التونسي للاصاغر للكرة الطائرة مساء اليوم الاثنين امام نظيره النيجيري بنتيجة 2-3 تفاصيلها 21-25 و 24-26 و 25-19 و 25-23 و 11-15 في مباراة الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة افريقيا للاصاغر التي تحتضنها مدينة الجديدة المغربية.
وانهى المنتخب التونسي للاصاغر الدور الاول من البطولة في المركز الثاني في المجموعة الثانية وسيلاقي يوم الاربعاء في مباراة الدور ربع النهائي المنتخب صاحب المركز الثالث من المجموعة الاولى.

المجموعة الالى :
الجزائر-ليبيا 3-صفر
مصر-المغرب تدور لاحقا
الترتيب
-1 مصر 2 6
-2الجزائر 3 5
3-المغرب 4 2
4- ليبيا 3 0

المجموعة الثانية
الكامرون-السودان 3-1
تونس -نيجيريا 2-3
الترتيب
1-نيجيريا 3 8
-2 تونس 3 7
3- الكامرون 3 3
-4 السودان 3 0

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