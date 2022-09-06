سيدي بوزيد: عمال المقطع الحجري بفايض يحتجون للمطالبة بارجاعهم للعمل

نفذ عدد من عمال المقاطع الحجرية بمنطقة فايض بسيدي بوزيد، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بارجاعهم لعملهم، والاسراع في اجراءات تجديد رخصة استغلال المقطع الحجري.

وبين عبد الباسط زرقاني، عامل بمقطع منتوجات المقاطع بفايض، في تصريح ل”وات”، أن حوالي 40 عاملا بمقطع الحجارة بمنطقة فايض يعانون من هذه الاشكالية التى تتواصل لمدة شهر وتتمثل في ايقافهم عن العمل بمقطع الحجارة.

وأكد المحتجون في تصريحات متطابقة ل”وات”، أن وضعهم الاجتماعي والمادي لا يتحمل التوقف عن العمل خاصة تزامنا مع العودة المدرسية وغلاء المعيشة، وطالبوا بارجاعهم للعمل بالمقطع الحجري دون مزيد المماطلة والتسريع في اجراءات تجديد رخصة استغلال المقطع ضمانا لمورد رزق أكثر من 40 عائلة.