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منع المتقاعدين من الحصول على بطاقة مهنيّة لسياقة التاكسي

2022/09/06 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أفاد والي تونس، في بلاغ اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، بأنّه يمنع على المتقاعد الحصول على أجر أو مرتّب مع انتفاعه في نفس الوقت بجراية تقاعد، وذلك تبعا لمضمون الاستشارة الموجّهة من مصالح الإدارة العامّة للشؤون القانونية والنزاعات والتصرف في الوثائق والأرشيف بوزارة النقل والذي مفاده عدم إمكانية الجمع بين جراية التقاعد مهما كان مصدرها ودخل قار في شكل أجر أو مرتب.

وأوضح الوالي في البلاغ، أنّه يمكن للراغبين في الحصول على بطاقة مهنية لقيادة عربات النقل العمومي غير المنتظم (تاكسي فردي، جماعي، سياحي) والمتمتعين بجراية تقاعد مهما كان مقدارها الحصول على البطاقة المهنية المطلوبة، إلاّ إذا كان يمارس نشاط النقل العمومي غير المنتظم بصفته صاحب رخصة وأن يتولّى بنفسه ممارسة هذا النشاط.

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