عدد الأشخاص ممن استكملوا التلقيح ضد كورونا يناهز 6 ملايين و383 ألف شخص الى حدود 5 سبتمبر



بلغ عدد الأشخاص الذين استكملوا التلقيح ضد كورونا منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح في تونس وإلى غاية يوم 5 سبتمبر الجاري، 6 ملايين و382 ألفا و593 شخصا، منهم 67 ألفا و725 شخصا فقط تلقوا الجرعة الرابعة.

وأفادت وزراة الصحة في بلاغها الدوري حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا اليوم الثلاثاء، أن اجمالي الأشخاص الذين استكملوا التلقيح يتوزع الى 4 ملايين و690 ألفا و977 فردا تلقوا جرعتين و1 مليون 691 الفا و615 شخصا تلقوا جرعة واحدة.

وأشارت الى ان العدد الإجمالي للتلاقيح تجاوز خلال نفس الفترة 13 مليونا و240 ألف جرعة، وفق ذات البلاغ.

يشار الى أن وزارة الصحة سجلت خلال الفترة من 29 أوت الى 4 سبتمبر الجاري 1036 حالة اصابة جديدة بكوفيد 19 و8 حالات وفاة جراء الاصابة بالفيروس، وبلغت نسبة التحاليل الايجابية 10,10 بالمائة.