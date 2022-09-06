الجامعة العامة للتعليم الثانوي تقرر تنفيذ وقفة احتجاجية بساعة يوم العودة المدرسية وتلوح بحجب أعداد الثلاثي الأول

قرّرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي تنفيذ وقفة احتجاجية بساعة واحدة من الساعة 10 إلى 11 من صباح يوم 15 سبتمبر الجاري بكافة المؤسسات التربوية العمومية، ملوحة بحجب أعداد الثلاثي الأول عن الإدارة إذا لم تفتح وزارة التربية مفاوضات معها أو في حال فشل المفاوضات.

ويأتي قرار جامعة الثانوي تنفيذ هذه الوقفة احتجاجا على إحالة أساتذة من المدرسة الإعدادية بالحاجب في ولاية صفاقس على مجلس التأديب وتنديدا بما وصفته ضربا للعمل النقابي، منتقدة ممارسة وزارة التربية في حق المديرين والنظار المقاطعين للدورة التكوينية، حسب ما جاء في اللائحة المهنية المنبثقة عن الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم الثانوي الصادرة بتاريخ 1 سبتمبر الجاري.

وطالبت الجامعة العامة للتعليم الثانوي بمضاعفة المنحة الخصوصية ومضاعفة القيمة المالية للترقيات ومضاعفة منحة العودة المدرسية وتعميمها على النظار والمدرسين والقطع النهائي مع جميع أشكال التشغيل الهش عبر تسوية الوضعية المهنية للاساتذة النواب وانتدابهم عبر دفعات.

وانتقدت ما اعتبرته ترديا لوضعية المدرسين بسبب تدهور قدرتهم الشرائية وتدهور وضعية المنظومة التربوية واستشراء أشكال العمل الهش لسد النقص الفادح في الموارد البشرية وحرمان الاساتذة النواب من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، على حد تعبيرها.