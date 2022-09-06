الجرندي يتحادث مع نظيره الكويتي في القاهرة

مثلت المسائل المدرجة على جدول أعمال الدورة 158 لمجلس وزراء خارجية الدول العربية ومختلف القضايا الدولية، محور لقاء جمع اليوم الثلاثاء بالقاهرة، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي مع وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لدولة الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح.

وتم خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن مختلف القضايا الدولية، حيث أكد الجانبان ضرورة التنسيق المحكم في المواقف بشأنها، ، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.

وأعرب الجرندي في هذا السياق، عن شكره لدولة الكويت على مساعيها الهادفة والموصولة لتقريب وجهات النظر دعما للوفاق والتوافق العربي.

واستعرض الوزيران الاستحقاقات الثنائية القادمة، مثمنين مستوى العلاقات القائمة بين القيادتين والشعبين الشقيقين في تحقيق ما تم الاتفاق بشأنه، من أجل تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات.

كما تطرقا إلى الاستحقاقات الإقليمية والدولية المقبلة، وفي مقدمتها الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكدا أهمية التنسيق المشترك بشأن القضايا المطروحة على هذه الدورة، من أجل مواجهة مشتركة لمختلف التحديات الماثلة، التي تستدعي معالجتها تضافر الجهود ضمن الفضاءات متعددة الأطراف.

وكان اللقاء مناسبة أطلع خلالها الجرندي نظيره الكويتي، على نتائج ومخرجات قمة “تيكاد 8 ” التي احتضنتها تونس يومي 27 و28 أوت الفارط، لا سيما في ضوء العلاقات المثالية التي تجمع الكويت بالدول الإفريقية، والحضور الكبير للاستثمارات الكويتية بالقارة.