سليانة: جملة من التدخلات اثر تساقط كميات هامة من الأمطار

قامت وحدات الحماية المدنية بالإدارة الجهوية للحماية المدنية بسليانة ليلة أمس الثلاثاء، بجملة من التدخلات بعدد من معتمديات الولاية اثر تساقط كميات هامة من الأمطار

وذكر مصدر من الحماية المدنية في تصريح ل”وات” أن التدخلات شملت ضخ المياه ب6 منازل بمدينة سليانة وعدد من المنازل بمنطقة القنطرة بمعتمدية سليانة الجنوبية وبمنطقة الأخوات بمعتمدية قعفور إضافة إلى معاينة 3 منازل بمدينة سليانة و6 أخرين بالكريب، كما تمت أزاحة شجرة سقطت أمام المحكمة الابتدائية بمدينة سليانة و5 أشجار أخرين بالطريق الوطنية رقم 5 بالكريب

من جهته، أفاد رئيس إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بولاية سليانة جهاد العربي “وات” أنه تم تسخير 8 فرق لإصلاح الأعطاب وإعادة التيار الكهربائي بمعتمديات الكريب وسيدي بورويس وسليانة الشمالية والجنوبية وبرقو.

من جانبه، أشار أحد متساكني منطقة الدخانية التابعة لمعتمدية الكريب شوقي العبيدي إلى انسداد بالوعات تصريف المياه، وفيضانها على عدد من المنازل، مما خلف حالة من الاحتقان في صفوف المتساكنين، مستنكرا عدم تدخل المصالح المعنية بما في ذلك مصالح بلدية الكريب رغم النداءات المتكررة، وطالب السلط المعنية بضرورة الالتفاف للمنطقة وجهر البالوعات والأودية، تحسبا لأي طارئ.

وأوضح المدير الجهوي للتطهير بسليانة، رياض الرياحي أن مصالح التطهير بالجهة تدخلت لتسريح الشبكة بأحياء النزهة والمنجي سليم والجمهورية بمدينة سليانة وبمدينتي قعفور ومكثر

يشار إلى أن مدينة سليانة شهدت ليلة أمس الثلاثاء اضطرابا في التزود بالماء الصالح للشرب بعد انقطاع التيار الكهربائي