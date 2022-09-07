باجة: سكان منطقة البلاعدية يطالبون بتهيئة الطريق وانقاذهم من العزلة قبل موسم الامطار

طالب سكان منطقة البلاعدية بعمدون من ولاية باجة بتعبيد الطريق الرابط بين دوار البلاعدية والمجالس (المسمي بالفجة البيضاء 1 والفجة البيضاء 2)، قبل موسم الامطار واكدوا ان منطقتهم تعيش عزلة تامة في فصل الشتاء

واشار المتساكنون في وثيقة امضوها وتلقت “وات” نسخة منها الى انهم توجهوا بنداءات ومطالب للسلط الجهوية تلقوا على اثرها وعودا منذ سنوات لتعبيد الطريق على مدى 4 كلمترات، لكن لم يتم تنفيذها حتى الان.

وقال احد متساكنى المنطقة (صابر نصري ) ل”وات” ان سكان المنطقة يعيشون عزلة تامة في فصل الشتاء وان حالة المرضى تتعكر جراء عدم التمكن من التنقل، كما يعانى تلاميذ المنطقة الامرين حين يتوجهون لمدرسة منطقة الدغرق ومدرسة القوسة.

واكد معتمد عمدون حوسين السعيدى ل”وات” اليوم الاربعاء، انه تمت برمجة تعبيد الطريق المنقسم الى قسمين وقدمت السلط المحلية الملف والمسالة حاليا لدى مصالح وزارة التجهيز ومرتبطة باجراءات ادارية مبينا ان الدراسة للطريقين الفجة البيضاء 1 والفجة البيضاء 2 قد انتهت.

وقالت رئيسة مصلحة المسالك الريفية بالادارة الجهوية للتجهيز صابرين موسي ل”وات” انه تمت برمجة هذين المسلكين وان الدراسة الخاصة بهما قد انتهت وانهما حاليا في مرحلة طلب عروض الاشغال، وبينت ان انجازهما يمكن ان ينطلق قريبا بعد اختيار المقاول واستكمال عدد من الاجراءات خاصة وان سكان المنطقة يطالبون بانجازهما منذ فترة.