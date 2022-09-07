المنستير: إقرار تخفيضات بنسبة 5 في المائة في الكرّاس غير المدعم و10 في المائة في الأدوات المدرسية

تقرر خلال جلسة عمل انعقدت مساء اليوم الاربعاء، بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير، إقرار تخفيضات بنسبة 5 في المائة في الكرّاس غير المدعم، و10 في المائة في الأدوات المدرسية وتخفيضات تتراوح بين 20 في المائة و50 في المائة على المحفظات بمناسبة العودة المدرسية 2022-2023، وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للتجارة بالنيابة زهرة ثابت.

وأكدت ثابت أنّ توزيع الكرّاس المدعم يتواصل تباعا وينتظر أن تتكثف أكثر عمليات الإنتاج والتوزيع خلال الأيام المقبلة قبل العودة المدرسية.

ذكر أحد موزعي المواد المدرسية بالجملة الحبيب الصيد ل”وات” والذي حضر الاجتماع، أنّه وقع بالإتفاق مع تجار الجملة وتجار التفصيل تقاسم نسبة التخفيض التي يتمتع بها المواطن وهي مبادرة لمساعدته، وأفاد بان عملية التزود بالمواد المدرسية والمحافظ لم تسجل خلال هذه السنة أي إشكال باستثناء الكرّاس المدعم بسبب محدودية الكميات، مشيرا الى وجود كميات تتوافد أسبوعيا ويقع توزيعها على المكتبات.

وأكد من جهته رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مصطفي بن تقية أنّه في إطار الضغط على التكلفة بمناسبة العودة المدرسية، بادر الاتحاد والإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالاجتماع بشركات بيع المواد المدرسية بالجملة والمكتبات بالجهة.

وأضاف أنّ أصحاب شركات بيع المواد المدرسية بالجملة والمكتبات بالجهة عبروا عن استيائهم من البطء في تزويدهم بالكرّاس المدعم الذي بلغ نسبة 7 في المائة وربّما أقل من حاجيات الجهة، واشار الى وجود محلات تمارس تجارة المواد المدرسية بشكل موسمي مما أثر على عمل المكتبات التي تقلص عددها من أكثر من 450 مكتبة إلى قرابة 300 مكتبة، واعتبر أنّ آليات الرقابة ضعيفة، وذكر انه تقرر إحداث غرفة جهوية لشركات بيع المواد المدرسية بالجملة وسيقع الأسبوع المقبل الإعلان عن تركيبتها النهائية.