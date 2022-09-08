اطلاق نار على شخص بالعاصمة: بسّام الطريفي يكشف تفاصيل جديدة

أفاد نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، بسام الطريفي، أنّ عضوا من الرابطة كان موجودا أمس بـ”الباساج”، وعاين الواقعة وأكّد عدم وجود إطلاق نار على العجلات وإنما الرصاص كان موجها نحو بلّور السيارة والأشخاص الموجودين داخلها، وفق روايته.

و قال الطريفي في تصريح لإذاعة ديوان أف أم، اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022، إنّ ما حصل أمس جريمة قتل، ، مضيفا أنّ كميات السجائر المهربة لا تساوي الروح البشرية.

يذكر أنّه قد تم أمس الاحتفاظ بـ3 أعوان من الدورية الديوانية التي كانت متواجدة في الباساج على ذمة النيابة العمومية وأنه جاري البحث معهم من قبل فرقة أمنية مختصّة.