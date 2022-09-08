عاجل: تواصل موجة الحرّ في تونس

أكد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي، تواصل درجات الحرارة أعلى من المعدلات العادية إلى غاية 17 او 18 سبتمبر.

وقال : “يبقى شمال أفريقيا تحت تأثير الكتل الهوائية الحارة مبدئيا حتى خلال العشرية الثانية لسبتمبر وفق تصور بعض النماذج العددية مما يعني استمرار الحرارة في مستويات أعلى من المعدلات العادية إلى غاية 17 او 18 سبتمبر…

العشرية الثالثة هي التي تحمل مؤشرات الانفراج اكثر ومن المتوقع ان تتراجع فيها الكتل الصحراوية نحو الجنوب فاسحة المجال للتيارات الابرد.

المستويات المسجلة ليست استثناءا ونذكر ان الأرقام القياسية لشهر سبتمبر كانت بين 43 و45 درجة في العديد من الولايات في سنوات فارطة بما في ذلك تونس الكبرى والتي رقمها القياسي هو 44.4 وسجل سنة 1988.

ربي يعطينا على قد جهودنا…”