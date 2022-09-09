انس جابر في نهائي بطولة امريكا المفتوحة : جاهزة للمضي قدما في هذه البطولة

صرحت لاعبة التنس التونسية أُنس جابر عقب التاهل ليلة امس الى نهائي بطولة امريكا المفتوحة انها جاهزة للمضي قدما في هذه البطولة من اجل التتويج ببطولة امريكا المفتوحة للتنس “فلاشينغ ميدوز”، رابع البطولات الاربع الكبرى (غراند سلام).

وكانت انس تاهلت لاول مرة في مسيرتها الاحترافية الى الدور النهائي لبطولة امريكا المفتوحة للتنس بتغلبها في الدور نصف النهائي في الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة على الفرنسية كارولين غارسيا المصنفة 17 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-1 و6-3) في ساعة و6 دقائق.

واوضحت للصحفيين انها عملت على فرض اسلوبها منذ البداية لتخطي عقبة منافستها الفرنسية غارسيا قائلة ” أعلم أنها كانت مفعمة بالثقة لذا كان يجب علي فرض أسلوبي منذ البداية، والأمور سارت على ما يرام حتى نهاية المباراة”.

واضافت ان المدرب ” اوصاني بإجبار منافستي على الضربات الخلفية لأن ضرباتها الأمامية قوية. أعتقد أنني قدمت أداء جيدا من الجانب الخططي”.

وأشارت الى أنها تعلمت الدرس من خسارتها أمام إيلينا ريباكينا في نهائي ويمبلدون، وجاهزة للمضي قدما. وأضافت “بالتأكيد سأفكر في ذلك، وسأركز على الجانب الخططي مع مدربي “من الرائع أن ألتزم بالخطة ذاتها. لا تستطيع التركيز عندما تتعرض للضغط، أعتقد أنني سأستفيد من ذلك جيدا”.

وستواجه جابر في الدورالنهائي لبطولة امريكا المفتوحة غدا السبت المصنفة الاولى عالميا البولونية إيغا شيانتيك والتي كانت تاهلت على حساب البيلاروسية أرينا سبالينكا بنتيجة 3-6 و6-1 و6-4