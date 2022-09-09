فيفا: إنفاق ما يقارب 5 مليارات دولار على الانتقالات الدولية للاعبين المحترفين من 1 جوان الى 1 سبتمبر 2022

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ تقريرا موجزا عن الانتقالات الدولية للفترة ما بين 1 جوان الماضي وحتى 1 سبتمبر الحالي، حيث شمل تحليلا لنشاط سوق انتقالات اللاعبين على الصعيد الدولي خلال فترة الانتقالات التي تم إغلاقها مؤخرا.

وأشار التقرير الى أن إجمالي الرسوم المدفوعة مقابل خدمات وكلاء الأندية المعلن عنها أثناء الانتقالات خلال فترة التسجيل لمنتصف عام 2022 ،بلغ ما لا يقل عن 494.4 مليون دولار أمريكي.

وأوضح أن السوق شهد انتعاشا قويا في ظل ارتفاع عدد الانتقالات في فئة /الرجال/، حيث سجل رقم قياسي جديد مع زيادة ناهزت 30 بالمئة في إجمالي الرسوم المدفوعة، بينما سجلت فئة /السيدات/ ارتفاع عدد الانتقالات خلال فترة التسجيل المخصصة لمنتصف العام، وذلك للسنة الخامسة على التوالي.

وشملت النتائج الرئيسية ما يلي:9717 انتقالا دوليا في فئة/ اللاعبين المحترفين/ خلال فترة التسجيل في منتصف العام، أي بزيادة قدرها 16.2 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وهو ما يمثل رقما قياسيا جديدا.

وذكر الـ/فيفا/ في تقريره أنه تم إنفاق 5 مليارات دولار أمريكي في الانتقالات الدولية لفئة /اللاعبين المحترفين الرجال/، أي بزيادة قدرها 29.7 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها في عام 2021. كما شهد سوق انتقالات /اللاعبات المحترفات /تسجيل رقم قياسي غير مسبوق في فترة التسجيل لنصف السنة، إذ بلغ العدد الإجمالي 684 انتقالا دوليا، أي بزيادة قدرها 14.4 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .

وحققت الأندية البرتغالية بشكل خاص انتعاشا قويا في السوق خلال هذه المرحلة، حيث تزايدت إيراداتها من عائدات الانتقالات بثلاثة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، بعدما كانت قد سجلت تراجعا هائلا خلال العامين المنصرمين.

وبلغ إجمالي الرسوم المدفوعة مقابل خدمات وكلاء الأندية المعلن عنها خلال الانتقالات ضمن فترة التسجيل المخصصة لمنتصف هذا العام ما لا يقل عن 494.4 مليون دولار أمريكي، وهو رقم قياسي جديد، حيث شهدت السنوات العشر الماضية ارتفاعا في نسبة الرسوم في هذا الصدد خلال نفس الفترة من 6.1 بالمئة عام 2012 إلى 9.9 بالمئة عام 2022، بينما وصلت الرسوم المدفوعة مقابل تدريب اللاعبين إلى 69 مليون دولار أمريكي.

واتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم خطوات هائلة نحو إنشاء نظام انتقالات أكثر إنصافا وشفافية منذ عام 2017، حيث أقر مجلس الـ/فيفا / ثلاثة إجراءات تشمل عددا من الإصلاحات، وذلك تماشيا مع خطة رئيس الاتحاد الدولي المتمثلة في رؤية 2020 – 2023 من أجل جعل كرة القدم أكثر عالمية.

وسينشر /فيفا/ في جانفي 2023 تحليلا معمقا للانتقالات الدولية المسجلة في عام 2022 بأكمله.

ويذكر أن هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي ينشر فيها /فيفا/ تقريرا موجزا عن نشاط سوق الانتقالات بعيد انتهاء فترة الانتقالات الدولية المخصصة لمنتصف العام، حيث يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن عمليات انتقال اللاعبين المحترفين واللاعبات المحترفات في مختلف أنحاء العالم.