انتشال 6 جثث وإنقاذ 107 مهاجرين غير نظاميين..

أكد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني، اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022، في بلاغ له، أن فرق غوص تابعة للحرس الوطني بأقاليم الوسط والساحل انتشلت أمس الخميس 6 جثث لمهاجرين غير نظاميين.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم إحباط 06 عمليات هجرة غير نظامية وإنقاذ 107 مهاجرين من بينهم 85 شخصا من جنسيات افريقية مختلفة.

كما تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات صفاقس والمهدية من ضبط 05 أشخاص بصدد التحضير لإجتياز الحدود البحرية خلسة.

وتم حجز مبلغا ماليا من العملة التونسية و إطارات مطاطية، وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأن المجتازين.