عاجل: هذا ما تقرّر في حقّ أعوان الديوانة المتّهمين في قضيّة محسن الزيّاني



قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022 الإبقاء على عونيْ ديوانة بحالة سراح مع إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق زميلهما الثالث في انتظار ورود نتائج الاختبارات الباليستية على خلفية وفاة الشاب محسن الزياني إثر اطلاق دورية ديوانية الرصاص بجهة الباساج.

وتجدر الاشارة إلى أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت أذنت لأعوان الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بإدارة الشرطة بالاحتفاظ بثلاثة أعوان من فرقة الحراسات الديوانية وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بوفاة شاب بجهة الباساج خلال تولي أعوان دورية ديوانية القيام بعملية حجز لبضاعة يشتبه في أنها معدة للتهريب. وقد أصيب صاحبها برصاصة صادرة عن أحد أعوان الدورية مما أدى إلى وفاته فيما نقل عون ديواني إلى المستشفى بسبب إصابة تعرض لها على مستوى الرأس بواسطة مادة صلبة.