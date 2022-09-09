عاجل: اقتحام الفرع الجهوي لهيئة مكافحة الفساد بصفاقس بالقوّة العامة

أكدت الموظفة بالهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد لمياء الجدلاوي أنه قد تمّ فتح الفرع الجهوي للهيئة بصفاقس بالقوّة العامة.

وكان صاحب المحلّ قد استصدر حكما باستعادة محلّه اثر عدم تمكينه من معلوم الكراء اضافة الى تحديد يوم 15 سبتمر الجاري كآخر أجل لأخذ التجهيزات.

وفي ما يلي نص التدوينة التي كتبتها لمياء الجدلاوي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك:

بعد اكثر من 8 اشهر على غلق فروع الهيئةالوطنية لمكافحة الفساد جهويا ومركزيا وعدم تسديد معلوم الكراء

الفرع الجهوي بصفاقس يتم فتحه بالقوة العامة وبصحبة عدل منفذ اثر رفع قضية للخروج من المحل من قبل صاحب العمارة والذي كان قد تحصل على حكم لصالحه ليتم تحديد يوم 15 سبتمبر الحالي اخر اجل لاخذ التجهيزات .

مصير مجهول للعرائض والتصاريح وللمعطيات الشخصية الخاصة بالمبلغين والمصرحين على غرار التجهيزات بعد رفع عدة قضايا لاخلاء المقرات من طرف اصحابها

يذكر ان اكثر من 150 موظفا قد تمت احالتهم على البطالة القسرية بعد قرار الغلق الذي لاتزال اسبابه مجهولة الى يومنا هذا

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