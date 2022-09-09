وزارتا الصحة والتجارة وتنمية الصادرات: “ضرورة اقتناء الأدوات المدرسية من المسالك المنظمة والمراقبة” 

دعت وزارتا الصحة والتجارة وتنمية الصادرات في بلاغ لهما اليوم الجمعة، أولياء التلاميذ إلى ضرورة اقتناء الأدوات المدرسية من المسالك المنظمة والمراقبة توقيا من المخاطر الصحية التي قد تنجم عن استعمال الأدوات المدرسية.

وشددت الوزارتان في بلاغهما الصادر بمناسبة العدة المدرسية 2022 ـ 2023، على تجنب شراء الأدوات المدرسية التي تتخذ شكلا أو رائحة أو لونا أو مظهر أو لفا أو تأشيرا تؤدي بالتلميذ إلى الخلط بينها وبين المواد الغذائية (ممحاة في شكل غلال أو حلوى، لصاق معلب في شكل رضاغة أو قارورة مشروبات…) وما يمكن أن ينجر عن ذلك من أخطار اختناق أو تسمم أو انسداد في الجهاز الهضمي.

كما أوصتا بتجنب اقتناء الأدوات المدرسية التي لا تحمل البيانات الضرورية للتعريف بالمنتج وهوية المصنع أوالمورد والتركيبة واحتياطات الاستعمال وتاريخ الصنع ورقم الدفعة وتجنب شراء اللصق المدرسي الذي لا يحمل عبارة “خال من المواد المحلة العضوية”.

وقالت الوزارتان في هذا البلاغ، إن فرق المراقبة المشتركة (صحة وتجارة) شرعت بعد في تأمين عمليات المراقبة في مختلف مسالك توزيع هذه المواد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحجز المستلزمات المدرسية التي تشكل خطرا على صحة الأطفال وسلامتهم وذلك طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.