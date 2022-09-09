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وزير الصحة يؤكد دعم حملات التلقيح ضدكوفيد 19 للتلاميذ والطلبة 

2022/09/09 أخبار, المصدر مع وات

أكّد وزير الصحّة علي المرابط اليوم الجمعة، ضرورة تأمين العودة المدرسيّة والجامعية ودعم حملات التلقيح ضدّ كوفيد-19 لفائدة كل الفئات المستهدفة وخاصّة التّلاميذ والطلبة حاملي الأمراض المزمنة.
ودعا الوزير لدى إشرافه على الاجتماع الدّوري لمتابعة الوضع الوبائي لجائحة كوفيد-19، إلى مواصلة العمل على توفير الكميات اللازمة من التلاقيح والتزود بالأدوية وضمان توفر المخزون الإستراتيجي منها.
واستعرض الحضور المؤشرات الوبائيّة على الصعيدين الوطني والعالمي، مشدّدين على مزيد اليقظة والترصد خاصة بالنسبة إلى القادمين من البلدان التي تشهد انتشار مخاطر العدوى.

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