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بنزرت: باخرتان محملتان ب27300 طن من السكر الأبيض و24 الف طن من السكر الخام ترسوان يومي 16 و24 سبتمبر الجاري بميناء بنزرت

2022/09/09 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

افاد مدير ميناء بنزرت التجاري لطفي ساسي ان الميناء سيستقبل خلال الفترة المتراوحة بين يومي 16 و20 سبتمبر الجاري باخرة محملة ب27300 طن من السكر الأبيض .

وأوضح المصدر ذاته ل”وات” ان كمية السكر مستورد من الهند لفائدة الديوان التونسي للتجارة، حيث سيتم انزال وافراغ 20 الف طن بميناء بنزرت والبقية أي 7300 طن سيتم افراغها بميناء صفاقس .

وأضاف مدير ميناء بنزرت التجاري ان الميناء سيستقبل أيضا يوم 24 سبتمبر الجاري باخرة ثانية محملة بكمية من السكر الخام تعادل 24 الف طن وان مصالح الميناء ستؤمن كافة الإجراءات اللوجستية والاستعدادات البشرية لضمان إرساء الباخرتين وافراغ حمولتهما في ظروف طيبة وسريعة .

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